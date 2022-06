Harvey Weinstein bo spolnega nadlegovanja obtožen tudi v Veliki Britaniji

London, 8. junija - Filmski mogotec Hervey Weinstein, ki je bil v ZDA obsojen na 23 let zapora, bo spolnega nadlegovanja obtožen tudi v Veliki Britaniji. Britanski tožilci so namreč danes pooblastili londonsko policijo, da lahko vloži obtožnico v zvezi s kaznivimi dejanji iz leta 1996, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.