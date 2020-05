Nova tožba proti Weinsteinu zaradi posilstva

New York, 30. maja - Zaenkrat še neimenovana 43-letna ženska iz Tennesseeja je v petek skupaj s še štirimi drugimi v New Yorku vložila tožbo proti nekdanjemu slavnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi posilstva. Weinstein je že v zaporu zaradi prisilnega spolnega odnosa in posilstva, za kar mu bodo kmalu sodili tudi v Los Angelesu.