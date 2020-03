Harvey Weinstein obsojen na 23 let zapora zaradi spolnega napada in posilstva

New York, 11. marca - Nekdanji filmski producent Harvey Weinstein je bil danes obsojen na 23 let zapora zaradi spolnega napada in posilstva. Kazen, ki jo je 67-letniku izrekel newyorški sodnik James Burke, je blizu najvišji, 29-letni zaporni kazni. Weinsteinovi odvetniki so prosili za petletno zaporno kazen.