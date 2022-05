Italijanski mediji o Pahorju: Slovo velikega pisatelja, ki je opominjal na grozote

Trst/Rim, 30. maja - Ob smrti tržaškega pisatelja Borisa Pahorja so osrednji italijanski mediji danes poglobljeno opisali njegovo delo in življenjsko pot. Poudarili so literarno vrednost njegovih del, predvsem pa pomen njegovega spominjanja in opominjanja na grozote nacizma in fašizma ter na zatiranje slovenske manjšine v Italiji.