Predsednik Borut Pahor: Boris Pahor je bil pisatelj brez meja, državljan sveta, človek srca

Ljubljana, 30. maja - "Bil je pisatelj brez meja, državljan sveta, človek srca," je zamejskega literata Borisa Pahorja ob njegovi smrti v nagovoru opisal predsednik republike Borut Pahor. "Z njegovim odhodom se končuje en čas in se pričenja drug. Brez njega med nami ni več oči, ki so videle, in roke, ki je zapisala," je dejal.