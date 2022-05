Pogajalski skupini RTVS in novinarjev RTV podpisali poslovnik o vodenju pogajanj

Ljubljana, 27. maja - Vodji pogajalskih skupin RTVS in stavkovnega odbora novinarskih sindikatov v zavodu, generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough in predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj sta danes podpisala poslovnik o vodenju pogajanj o stavkovnih zahtevah. Ta je podlaga za začetek pogajanj o zahtevah, so objavili v zavodu.