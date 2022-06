Članice EU potrdile šesti sveženj sankcije proti Rusiji

Bruselj, 3. junija - Države članice Evropske unije so danes potrdile šesti sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, ki vključuje tudi delni embargo na uvoz ruske nafte. Poleg tega bodo v okviru sankcij iz sistema Swift izključili še tri ruske banke, tudi Sberbank, so sporočili iz Sveta EU in Evropske komisije.