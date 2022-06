Priprave na gasilsko olimpijado v zaključni fazi

Celje, 2. junija - Priprave na gasilsko olimpijado, ki jo bo od 17. do 24. julija gostila Slovenija, potekajo po načrtih in so v zaključni fazi. "Naredili bomo vse, da tekmovalce pričakamo pripravljeni in da jim zagotovimo vse potrebno, da se bodo počutili kar najbolje," je za STA povedal predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.