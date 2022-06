Na Brionih danes deveto srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Avstrije

Brioni, 3. junija - Predsednik Borut Pahor se bo danes na Brionih udeležil rednega, vsakoletnega tristranskega srečanja predsednikov Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Glavna tema srečanja bodo aktualna evropska vprašanja ter izmenjava stališč o vojni v Ukrajini in njenih posledicah, pa tudi razmere na Zahodnem Balkanu, vključno z Bosno in Hercegovino.