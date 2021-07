Predsedniki Slovenije, Avstrije in Hrvaške za pospešitev cepljenja in širitev EU na Zahodni Balkan

Kostanjevica na Krki, 15. julija - Predsedniki Slovenije, Hrvaške in Avstrije, Borut Pahor, Zoran Milanović in Alexander Van der Bellen, so se danes na srečanju v Kostanjevici na Krki zavzeli za pospešitev cepljenja. Podprli so tudi širitev EU na države Zahodnega Balkana. Govorili so še o jedrski elektrarni Krško.