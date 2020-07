Na Dunaju danes sedmo srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške

Dunaj, 8. julija - Na Dunaju se bodo danes sestali predsedniki Slovenije, Avstrije in Hrvaške, Borut Pahor, Alexander Van der Bellen in Zoran Milanović. To bo že sedmo srečanje predsednikov treh držav doslej. Glavna tema tokratnih pogovorov bo Evropa v času pandemije covida-19 in po njej.