Z zgodnjim odkrivanjem do manj novih primerov raka debelega črevesa in danke

Ljubljana, 1. marca - Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, namenjen tudi opozarjanju na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni. Med novo odkritimi raki v Sloveniji se je od 2007 do 2018 rak debelega črevesa in danke po pogostosti pomaknil z drugega na peto mesto, k čemur pomembno prispeva odkrivanje predrakavih sprememb v programu Svit.