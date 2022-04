Tudi slepi in slabovidni lahko sodelujejo v preventivnem programu Svit

Ljubljana, 15. aprila - Zveza društev slepih in slabovidnih je v spletnem pogovoru gostila predstavnike preventivnega programa Svit, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Gostje so poudarili pomen sodelovanja v programu in izpostavili, da lahko v njem sodelujejo tudi slepi in slabovidni.