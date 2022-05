Center Noordung pred obeležitvijo desetletnice s prenovljeno razstavo

Vitanje, 31. maja - V Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga so danes slovesno odprli prenovljene razstavne površine, ki so jih vsebinsko oblikovali zadnjih osem mesecev. Kot je povedal direktor centra Dominik Kobold, je prostor zdaj prvič v desetletni zgodovini zapolnjen v celoti, s čimer postajajo atraktivna in vsebinsko bogata institucija.