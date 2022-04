Razstava Tehniškega muzeja Slovenije gostuje v Columbusu

Columbus, 6. aprila - V zveznem parlamentu v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio bodo danes odprli potujočo razstavo Tehniškega muzeja Slovenije Mi in oni brez meja (Us and Them Without Frontiers). Pred odprtjem razstave bo na osrednjem trgu pred parlamentom potekala slavnostna obeležitev 30. obletnice ameriškega priznanja samostojne Slovenije.