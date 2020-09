V Vitanju na ogled kamen, ki so ga prinesli z Lune

Vitanje, 2. septembra - V vitanjskem Centru Noordung je od danes po zaslugi sodelovanja z ameriškim veleposlaništvom in Naso na ogled kamen z Lune, ki so ga 1972 na Zemljo prinesli v sklopu misije Apollo 17. Kot je poudaril direktor vesoljskega centra Dominik Kobold, ta sodi med najdragocenejše eksponate muzejske dediščine, ki so kadarkoli bili na ogled v Sloveniji.