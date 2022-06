S filmom Izginjanje Andrine Mračnikar se bo začel 18. Kino Otok

Izola, 1. junija - S filmom Izginjanje, v katerem je režiserka Andrina Mračnikar raziskovala družbeno in politično stvarnost dvojezične avstrijske Koroške, se bo nocoj v Izoli začel 18. mednarodni filmski festival Kino Otok. Prikazal bo 112 filmov, segel pa bo še v Slovensko kinoteko in Kinodvor v Ljubljani ter kinematografe v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.