Festival Kino Otok v Izoli letos okolju prijazen s 112 filmi

Ljubljana, 18. maja - Mednarodni filmski festival Kino Otok v Izoli bo med 1. in 5. junijem kot prvi filmski dogodek v Sloveniji potekal z nazivom Prireditev z manj odpadki. Prikazal bo 112 filmov, s projekcijami ter pogovori s filmskimi ustvarjalci pa bo segel še v Slovensko kinoteko in Kinodvor v Ljubljani ter kinematografe v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.