Letošnji Kino Otok prireditev z manj odpadki

Izola, 2. maja - Letošnji 18. mednarodni festival Kino Otok bo tudi okoljsko osveščen. Na festivalu bodo izvajali ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje odpadkov v duhu prireditve z manj odpadki. Kino Otok bo v Izoli potekal od 1. do 5. junija. Maja in junija bodo projekcije in srečanja z ustvarjalci tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.