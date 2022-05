Policisti na Sodevcih zanikali očitke ugrabljenega Belokranjca

Ljubljana, 31. maja - V pravdi Belokranjca, ki so ga leta 2019 ugrabili trije tujci, proti državi so v ponedeljek zaslišali policiste. Ti so po navedbah časnika Dnevnik zatrdili, da policijski nadzor na maloobmejnem prehodu Sodevci poteka po črki zakona in da je nemogoče, da bi jo prečkal avtomobil, ki ga ne bi dobro preverili.