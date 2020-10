Lani ugrabljeni Belokranjec od države terja 45.500 evrov

Novo mesto/Postojna, 2. oktobra - Belokranjec, ki so ga maja lani ugrabili ilegalni prebežniki, od države zahteva 45.500 evrov odškodnine, pišeta današnje Delo in Slovenske novice. Dva izmed treh migrantov, ki so ga ugrabili, so sicer že izpustili iz zapora in sta nastanjena v Centru za tujce v Postojni, je v četrtek poročal portal 24ur.