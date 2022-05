Na pogajanjih o stavkovnih zahtevah novinarjev RTVS o formalizaciji pogajalskega postopka

Ljubljana, 24. maja - Po ponedeljkovi opozorilni stavki na RTVS so sindikati in vodstvo zavoda danes drugič sedli za skupno mizo. "Čeprav naj bi nadaljevali prejšnji petek začeti pogajalski proces, smo se še vedno pogovarjali o formalizaciji pogajalskega postopka in o vsebini stavkovnih zahtev," je sporočila pogajalska skupina stavkovnega odbora novinarskih sindikatov.