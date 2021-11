Na Mariborskem Pohorju začeli sečnjo dreves za novo smučarsko progo

Maribor, 15. novembra - Delavci Slovenskih državnih gozdov (SiDG) so danes med kočo Luka in Trikotno jaso na Mariborskem Pohorju pričeli s sečnjo in spravilom drevja. Načrtovan je posek 420 dreves, saj bo na tem območju nastala novo smučarska proga med vrhom Habakuka in Trikotno jaso, ki bo primerna za izvedbo tekem svetovnega pokala v primeru pomanjkanja snega v dolini.