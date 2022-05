Zlata lisica v naslednji zimi v Kranjski gori, tam tudi pokal Vitranc

Ljubljana, 23. maja - Obeta se sila pestra in tekmovalno bogata sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na mizi predsedstva Mednarodne smučarske zveze (Fis) je predlog tekmovalnega koledarja za sezono 2022/23 s skupno 40 tekmami svetovnega pokala za ženske in 42 tekmami za moške. Kranjska Gora bo gostila moški in ženski tekmi.