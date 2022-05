Poročilo o spornih zabavah na Downing Streetu z ostro kritiko na račun političnega vodstva

London, 25. maja - Britanski politični voditelji in najvišji državni uradniki morajo nositi odgovornost za kulturo, ki je vodila v izvedbo številnih zabav na Downing Streetu v času, ko so ukrepi za preprečevanje koronavirusa to prepovedovala, izhaja iz javnega poročila o spornih dogodkih, ki je bilo danes objavljeno v celoti.