Tudi vodja britanskih laburistov naj bi med zaprtjem države kršil pravila

London, 6. maja - Britanska policija preiskuje, ali je vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer lani kršil pravila, ki so veljala ob zaprtju države zaradi covida-19. Da so začeli preiskavo, je danes potrdila policija, ki je pred nekaj tedni zaradi kršenja pravil že oglobila premierja in vodjo konservativcev Borisa Johnsona.