Johnson v težavah zaradi novih fotografij v aferi Partygate

London, 24. maja - Britanski premier Boris Johnson se danes ponovno sooča z obtožbami, da je lagal in zavajal. Na dan so namreč prišle fotografije iz novembra 2020, ko je bilo v Veliki Britaniji prepovedano javno zbiranje, premier se pa na fotografijah ob hrani in pijači druži z več ljudmi in ne upošteva omejitev, ki so veljale takrat.