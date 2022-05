Mednarodni festival Igraj se z mano letos posvečen miru

Ljubljana, 25. maja - Začenja se 16. mednarodni festival Igraj se z mano, ki je poleg sprejemanja in vključevanja oseb s posebnimi potrebami letos posvečen tudi miru. Festival bo potekal na ljubljanskem Kongresnem trgu in v Parku Zvezda in prek spleta. Zbrana sredstva s sobotnega koncerta bodo namenjena nakupu šolskih potrebščin za mlade umetnike iz Ukrajine.