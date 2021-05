15. mednarodni festival Igraj se z mano v živo in na spletu

Ljubljana, 27. maja - Začenja se 15. mednarodni festival Igraj se z mano, ki bo letos potekal v živo in na spletu. Njegov namen je vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družabno življenje. Danes in v petek bodo na Kongresnem trgu in v parku Zvezda potekale različne delavnice, spletni del festivala pa bo moč spremljati od 31. maja dalje, so zapisali organizatorji.