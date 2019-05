Palačinke, družabne igre, telovadba in predstave na festivalu Igraj se z mano

Ljubljana, 31. maja - Ljubljanski Kongresni trg in park ob njem sta se prepustila vrvežu otrok, mladostnikov, odraslih in drugih mimoidočih, ki danes in v soboto soustvarjajo festival Igraj se z mano. Odprla sta ga ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana Matej Rovšek in ljubljanski župan Zoran Janković, ki sta mladim zaželela, naj uživajo na soncu.