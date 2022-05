V Severni Koreji po potrditvi covida-19 zabeležili skoraj 3 milijone primerov vročine

Pjongjang, 24. maja - Severnokorejske oblasti so danes poročale o skoraj 3 milijonih primerov "vročine" in s tem potrdile nadaljnje širjenje okužb, za katere se domneva, da gre za okužbe s covidom-19. Država se namreč sooča s pomanjkanjem testov in ne more ugotoviti, ali so ljudje dejansko zboleli za covidom-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.