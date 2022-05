Vodstvo RTVS ob napovedani stavki dela novinarjev poziva k dialogu

Ljubljana, 18. maja - Nekatere stavkovne zahteve Koordinacije novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so neutemeljene, meni vodstvo RTVS. Taka je denimo zahteva po odstopu vodstva RTVS. Če bi v primeru tožbe sodišče prepoznalo stavko za nezakonito, bo vodstvo prisiljeno ukrepati po predpisih o delovnih razmerjih in o javnih financah, so navedli.