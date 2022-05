Na dražbi v New Yorku v ospredju Picasso, Monet in Cezanne

New York, 22. maja - Na dražbi sodobne umetnosti pri avkcijski hiši Sotheby's v New Yorku so nedavno prodali dela umetnikov, kot so španska slikarja Pablo Picasso in Salvador Dali, francoski slikarji Claude Monet, Paul Cezanne, Paul Gauguin in Pierre-Auguste Renoir ter belgijski slikar Rene Magritte. Skupni znesek je znašal več kot 408 milijonov dolarjev.