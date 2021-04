Na dražbi Sotheby's mojstrovine Cezanna, Degasa in Moneta

New York, 15. aprila - Avkcijska hiša Sotheby's bo na newyorški dražbi 12. maja ponudila mojstrovine impresionističnih in modernističnih umetnikov. Na dražbi bodo vrhunec predstavljala impresionistična in postimpresionistična dela francoskih umetnikov Paula Cezanna, Edgarja Degasa in Clauda Moneta. Za Cezannovo tihožitje si nadejajo do 35 milijonov dolarjev.