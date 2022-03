Monetova slika Benetk kmalu na dražbi

New York, 30. marca - Sliko Benetk francoskega slikarja Clauda Moneta bi lahko na dražbi v New Yorku prodali za okoli 50 milijonov dolarjev ali približno 45 milijonov evrov. Dražbo slike bo avkcijska hiša Sotheby's pripravila predvidoma maja med tradicionalno spomladansko dražbo v New Yorku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.