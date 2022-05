DUTB bo dlje časa čakala na ponudbe za terjatve do 28 podjetij

Ljubljana, 19. maja - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je podaljšala roke za oddajo ponudb za dva obsežna paketa terjatev do podjetij. Rok za oddajo zavezujočih ponudb za terjatve do 16 podjetij v skupni vrednosti skoraj 403 milijone evrov je podaljšan do 9. junija, za terjatve do 12 podjetij v skupni vrednosti blizu 71 milijonov evrov pa do 10. junija.