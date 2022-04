DUTB prodaja še za 71 milijonov evrov terjatev do podjetij

Ljubljana, 26. aprila - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes na svoji spletni strani objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do 12 pravnih oseb, ki so na 1. april v skupni vrednosti znašale 70,8 milijona evrov. Terjatve se prodajajo kot celota, rok za oddajo ponudb je 26. maj do 14. ure.