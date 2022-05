DUTB: Prodaja paketov terjatev je pregledna in ni povezana z volitvami

Ljubljana, 4. maja - Postopki prodaje aktualnih treh večjih paketov terjatev do pravnih oseb so strokovni, pregledni in enaki vsem dosedanjim, so se danes v DUTB odvali na poziv SD vladi, naj zagotovi transparentno prodajo preostalega premoženja DUTB. Dodali so, da so pakete začeli pripravljati že pred meseci, tako da njihova prodaja ni povezana z volitvami.