V Šanghaju naj bi izpolnili strategijo ničelne tolerance do covida-19

Šanghaj, 17. maja - Oblasti v mestu Šanghaj so danes razglasile, da so v vseh okrožjih izpolnile strategijo ničelne tolerance do covida-19, kar je sprožilo posmeh na družbenih omrežjih, saj za milijone v največjem kitajskem mestu še vedno veljajo najstrožje oblike prepovedi gibanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.