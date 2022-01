Dylan pravice nad svojimi posnetki prodal Sony Music

New York, 25. januarja - Ameriški glasbenik Bob Dylan je Sony Music prodal pravice nad posnetki svojih pesmi za celoten katalog ter podaljšal pravice za prihodnje izdaje, je družba sporočila v ponedeljek. Pogodba, ki je bila sklenjena julija lani, vključuje od albumov iz 60. let minulega stoletja, kot je Blonde on Blonde, do albuma Rough and Rowdy Ways iz leta 2020.