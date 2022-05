Obeta se igriv Dan Mariborske knjižnice

Maribor, 17. maja - Letošnji Dan Mariborske knjižnice bo potekal v mariborski mestni četrti Nova vas, saj bodo z njim obeležili 30 let delovanja Pionirske knjižnice Nova vas, Knjižnice Nova vas, Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje ter Igroteke, ki deluje tam. Praznovanje so strnili v dva igriva dneva 27. in 28. maja.