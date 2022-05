Mariborska Pionirska knjižnica začasno v trgovskem centru

Maribor, 3. maja - Pionirska knjižnica Rotovž je danes odprla vrata na začasni lokaciji v prvem nadstropju trgovskega centra City, poleg začasnih prostorov Osrednje enote in čitalnice Mariborske knjižnice, kamor so se morale preseliti zaradi gradnje Centra Rotovž. Z novimi prostori so zadovoljni tako uporabniki kot zaposleni, saj so svetlejši in lažje dostopni.