Veriga knjig povezala številne Mariborčane v upanju na novo knjižnico

piše Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 21. oktobra - Mariborčani in Mariborčanke vseh starosti so se pridružili današnji akciji Selimo pamet, v okviru katere so oblikovali živo verigo od dosedanjih do začasnih prostorov osrednje enote in čitalnice Mariborske knjižnice in s podajanjem knjig pomagali seliti gradivo. Ob tem je vse preveval optimizem, da se knjižnici končno obetajo boljši časi.