Primorske novice o začaranem krogu vožnje na elektriko (16. 5.)

Koper, 15. maja - Nace Novak v komentarju Bomo več hodili in kolesarili? piše o potencialnem preklopu na električne avtomobile, ki so prijaznejši okolju in so dober odgovor na dvig cen pogonskih goriv, vendar jih je v Sloveniji težko dobiti, pa tudi polnilnice so ovira. Avtor meni, da je hoja na krajše razdalje namesto uporabe avta vedno boljša rešitev.