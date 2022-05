Delo o izzivih izvoznih podjetij (16. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Damjan Viršek v komentarju Leto 2022 bo zahteven gospodarski preizkus piše o slovenskih izvoznih podjetjih in preizkusih, pred katerimi so se znašli kljub temu, da so uspešno nagovorili nekatere izzive. Avtor opozarja predvsem na inflacijo ter vojno v Ukrajini in z njo povezanimi mednarodnimi sankcijami proti Rusiji.