Večer o pravičnejši družbi in novi vladi (16. 5.)

Maribor, 15. maja - Petra Lesjak Tušek v komentarju Solidarni sedanjost in prihodnost piše o tem, da solidarna in povezana družba ne more sloneti na prostovoljnih vzgibih, ampak na sistemskih zavezah. Nova vlada se zavezuje k temu na več področjih, zlasti z ministrstvom za solidarno prihodnost, a obstaja nevarnost, da se cilji ujamejo v past neulovljivosti.