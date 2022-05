Vlada za direktorja javne agencije za raziskovalno dejavnost imenovala Mitjo Lainščaka

Ljubljana, 12. maja - Vlada je na sredini seji izdala odločbo o imenovanju Mitje Lainščaka za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za mandatno dobo petih let, in sicer od 13. maja do 12. maja 2027. Na isti seji je prav tako imenovala člane upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.