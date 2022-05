Visokošolski sindikat poziva k ureditvi razmer na ARRS

Ljubljana, 10. maja - VSS poziva k ureditvi razmer na ARRS, ki je brez informacijskega sistema, in opozarja na nedodelan predlog pravilnika o stabilnem financiranju. Na ARRS se na očitke za STA še niso odzvali, prav tako niso pojasnili, ali so o tem govorili na ponedeljkovi seji upravnega odbora, na kateri so sicer za direktorja agencije izbrali Mitjo Lainščka.