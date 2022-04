Na shodu za znanost kritični do ustanavljanja novih visokošolskih in raziskovalnih zavodov

Ljubljana, 6. aprila - Na shodu za znanost so bili kritični do ustanavljanja novih visokošolskih in raziskovalnih zavodov. Martina Lukšič Hacin iz organizacijskega odbora shoda je dejala, da novim javno-raziskovalnim zavodom ne nasprotujejo, ne morejo pa pristati na to, da nastajajo kot posledica zgolj političnih odločitev in brez predhodne širše strokovne presoje.