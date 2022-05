Pahor odpoklical in postavil več veleposlanikov

Ljubljana, 10. maja - V uradnem listu je danes objavljenih več ukazov predsednika republike Boruta Pahorja o menjavah slovenskih veleposlanikov. Med njimi so tudi veleposlaniki, ki so po mnenju najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba sporni, ker da so preveč politično povezani z dosedanjo vlado. Golob je napovedal celo sprožitev postopkov za njihovo menjavo.